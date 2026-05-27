США реализуют в АТР дестабилизирующие военные программы, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Шойгу заявил о дестабилизирующих программах США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- США выстраивают региональный сегмент глобальной системы ПРО, развертывают наземные ракеты средней и меньшей дальности и расширяют масштабы военных маневров в АТР.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США реализуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе дестабилизирующие программы по выстраиванию сегмента глобальной системы ПРО и развертыванию ракет, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"В АТР американцы реализуют остро дестабилизирующие программы по выстраиванию регионального сегмента глобальной системы ПРО, передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности, расширению масштабов военных маневров", - заявил он на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.