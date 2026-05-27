В Роскачестве рассказали об опасности увлечения трекерами сна

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Увлечение мониторингом сна с помощью гаджетов для контроля здоровья может вызвать тревогу и ортосомнию - навязчивое стремление к "идеальному" сну, рассказали в Роскачестве.

"Чрезмерное увлечение мониторингом может привести к состоянию, которое врачи называют ортосомнией. Это навязчивое стремление достичь "идеального" сна. Человек просыпается и первым делом хватается за телефон, чтобы проверить оценку в приложении. Если гаджет написал "Отлично", он чувствует себя бодрым. Если же часы показали, что глубокого сна было "мало", пользователь начинает тревожиться, искать проблемы со здоровьем", - рассказали в Роскачестве интернет-порталу NEWS.ru

В ведомстве отметили, что, по последним данным, почти половина россиян используют гаджеты для контроля здоровья. Самыми популярными являются умные часы, фитнес-браслеты и трекеры сна.

Роскачестве объяснили, что смарт-часы или фитнес-браслеты не считывают мозговые волны и не являются медицинскими энцефалографами. Эти устройства фиксируют двигательную активность человека, и если он почти не шевелится, алгоритмы делают вывод, что он спит. Также пульсометр отслеживает частоту сердечных сокращений и на основе этих данных гаджет строит умные графики фаз сна.

Там отметили, что почти 17% пользователей трекеров сна испытывают симптомы ортосомнии. По словам экспертов, умные часы и фитнес-браслеты помогают наладить режим дня, увеличить физическую активность и лучше понять свой организм.