Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали об опасности увлечения трекерами сна - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 27.05.2026
В Роскачестве рассказали об опасности увлечения трекерами сна

Роскачество: увлечение трекерами сна могут вызвать тревогу и ортосомнию

© Depositphotos.com / Andrey PopovСон с умными часами
Сон с умными часами - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Сон с умными часами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мониторинг сна с помощью гаджетов может привести к ортосомнии — навязчивому стремлению достичь "идеального" сна, рассказали в Роскачестве.
  • В ведомстве отметили, что почти половина россиян использует гаджеты для контроля здоровья, среди которых популярны умные часы, фитнес-браслеты и трекеры сна.
  • Смарт-часы и фитнес-браслеты не являются медицинскими энцефалографами и основывают свои данные на двигательной активности и частоте сердечных сокращений, объяснили в Роскачестве.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Увлечение мониторингом сна с помощью гаджетов для контроля здоровья может вызвать тревогу и ортосомнию - навязчивое стремление к "идеальному" сну, рассказали в Роскачестве.
"Чрезмерное увлечение мониторингом может привести к состоянию, которое врачи называют ортосомнией. Это навязчивое стремление достичь "идеального" сна. Человек просыпается и первым делом хватается за телефон, чтобы проверить оценку в приложении. Если гаджет написал "Отлично", он чувствует себя бодрым. Если же часы показали, что глубокого сна было "мало", пользователь начинает тревожиться, искать проблемы со здоровьем", - рассказали в Роскачестве интернет-порталу NEWS.ru.
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Эксперт предупредила об опасных последствиях нарушения режима сна
20 июля 2024, 05:10
В ведомстве отметили, что, по последним данным, почти половина россиян используют гаджеты для контроля здоровья. Самыми популярными являются умные часы, фитнес-браслеты и трекеры сна.
В Роскачестве объяснили, что смарт-часы или фитнес-браслеты не считывают мозговые волны и не являются медицинскими энцефалографами. Эти устройства фиксируют двигательную активность человека, и если он почти не шевелится, алгоритмы делают вывод, что он спит. Также пульсометр отслеживает частоту сердечных сокращений и на основе этих данных гаджет строит умные графики фаз сна.
Там отметили, что почти 17% пользователей трекеров сна испытывают симптомы ортосомнии. По словам экспертов, умные часы и фитнес-браслеты помогают наладить режим дня, увеличить физическую активность и лучше понять свой организм.
Однако специалисты подчеркнули, что эти устройства не стоит рассматривать как медицинское оборудование. В ведомстве заключили, что ключевая ценность современных устройств не в мгновенной оценке качества сна, а в анализе долгосрочных тенденций. По словам специалистов, регулярное отслеживание данных — раз в неделю или месяц — позволяет выявить истинные привычки человека.
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Ученые назвали количество часов сна, которое полезно для человека
30 апреля, 18:26
 
Здоровье - ОбществоСонРоссияРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала