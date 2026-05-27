СМИ: испанская полиция пришла с обысками в штаб-квартиру правящей партии

МАДРИД, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники гражданской гвардии Испании пришли с обыском в штаб-квартиру Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), правящей партии премьер-министра Педро Санчеса, на фоне дела против бывшего главы правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сообщает газета Pais.

"Сотрудники Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии Испании рано утром вошли в центральную штаб-квартиру Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) на мадридской улице Феррас, чтобы получить информацию о финансировании партии", - пишет издание.