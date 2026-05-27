10:20 27.05.2026 (обновлено: 10:25 27.05.2026)
СМИ: испанская полиция пришла с обысками в штаб-квартиру правящей партии

Pais: испанская полиция пришла с обысками в штаб-квартиру ИСРП

Полиция Испании. Архивное фото
МАДРИД, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники гражданской гвардии Испании пришли с обыском в штаб-квартиру Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), правящей партии премьер-министра Педро Санчеса, на фоне дела против бывшего главы правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сообщает газета Pais.
На прошлой неделе суд Испании вызвал Сапатеро для дачи показаний в статусе подозреваемого в использовании связей. Дело связано с расследованием того, могла ли часть государственной помощи, выделенной авиакомпании Plus Ultra после пандемии, быть использована в незаконных целях.
"Сотрудники Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии Испании рано утром вошли в центральную штаб-квартиру Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) на мадридской улице Феррас, чтобы получить информацию о финансировании партии", - пишет издание.
По его данным, гражданская гвардия хочет получить информацию в рамках расследования предполагаемой незаконной схемы финансирования партии. Отмечается, что обыск проходит на фоне усиления политического давления на правительство Санчеса.
