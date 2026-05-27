Знаменитый французский гимнаст погиб в ДТП

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Призер чемпионата Европы французский гимнаст Гаэль Да Силва погиб в ДТП в возрасте 41 года, сообщает L'Equipe.
Подробности аварии не уточняются. У бывшего спортсмена остались жена Камилла, тоже бывшая гимнастка, и трое детей.
Да Силва завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы 2012 года в Монпелье. На Олимпийских играх в Лондоне помог французской команде занять восьмое место, после чего завершил карьеру в 2013 году.
