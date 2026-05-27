Швентек вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек обыграла чешку Сару Бейлек во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась победой Швёнтек (3-й номер посева) над Бейлек со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.
В третьем раунде представительница Польши сыграет с победительницей в паре Елена Остапенко (Латвия, 29) - Магда Линетт (Польша).
В другом матче швейцарка Белинда Бенчич, имеющая 11-й номер посева, одержала победу над американкой Кэти Макнэлли со счетом 6:4, 6:0.