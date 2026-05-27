Рябков назвал отношения России и США предельно сложными

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отношения России и США предельно сложные, наряду с диалогом несут значительный заряд трудностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С США отношения предельно сложные. Наряду с элементом диалога и некоего движения вперед несут значительный заряд трудностей, ограничений, санкционных и других", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания фракционной группы "Единая Россия" во главе с замруководителя фракции Адальби Шхагошевым.
Рябков отметил, что Россия такое положение дел в отношениях с США не драматизирует, но и не недооценивает.