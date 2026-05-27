Рублев пробился в третий круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
- В матче второго круга он обыграл аргентинца Камило Уго Карабелью со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).
- Спортсмены провели на корте 3 часа 9 минут.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Roland Garros ATP
27 мая 2026 • начало в 14:05
Завершен
В третьем круге турнира Рублев сыграет против победителя встречи Нуну Боржеш (Португалия) - Миомир Кецманович (Сербия).
