17:16 27.05.2026 (обновлено: 17:30 27.05.2026)
Рублев пробился в третий круг "Ролан Гаррос"

Рублев обыграл Карабелью и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
  • В матче второго круга он обыграл аргентинца Камило Уго Карабелью со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).
  • Спортсмены провели на корте 3 часа 9 минут.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга посеянный под 11-м номером Рублев обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабелью со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 3 часа 9 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
27 мая 2026 • начало в 14:05
Завершен
Камило Уго Карабелли
1 : 31:66:13:66:7
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге турнира Рублев сыграет против победителя встречи Нуну Боржеш (Португалия) - Миомир Кецманович (Сербия).
ТеннисСпортФранцияПарижАргентинаРолан ГарросПортугалияАндрей РублевМиомир Кецманович
 
