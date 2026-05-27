"Родину" и "Факел" приняли в РПЛ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Общее собрание Российской премьер-лиги в среду приняло в РПЛ московскую "Родину" и воронежский "Факел", сообщается на сайте футбольного турнира.
На заседании также было принято решение об исключении из РПЛ "Нижнего Новгорода" и "Сочи" в связи с их выбыванием по спортивному принципу. "Нижний Новгород", выступавший в лиге с сезона-2021/22, занял в итоговой турнирной таблице 15-е место, а "Сочи", который отыграл сезон после возвращения, финишировал последним.