Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва заявила Гааге о готовности искать пути к урегулированию на Украине, заявили в посольстве России.
- Однако для этого требуется готовность Киева и его европейских хозяев, добавили в дипмиссии.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва заявила Гааге о готовности искать пути к урегулированию на Украине, но для этого требуется готовность Киева и его европейских хозяев, сообщили РИА Новости в посольстве России в Нидерландах.
Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин 26 мая провел встречу в МИД Нидерландов по инициативе российской стороны и привлек внимание королевства к систематическим атакам ВСУ на российские регионы.
"Мы остаемся открытыми к поиску политико-дипломатических путей урегулирования, однако для этого требуется готовность украинских властей и их европейских хозяев", - заявили в дипмиссии по итогам общения с нидерландскими властями.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.