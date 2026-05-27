В "Сириусе" разрабатывают новые подходы для борьбы с туберкулезом
08:16 27.05.2026 (обновлено: 10:18 27.05.2026)
В "Сириусе" разрабатывают новые подходы для борьбы с туберкулезом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Университет "Сириус" разрабатывает три новых подхода для борьбы с туберкулезом, устойчивым к существующим лекарственным препаратам.
  • При разработке используются как подходы медицинской химии прошлых лет, так и современный мишень-ориентированный дизайн.
СИРИУС, 27 мая - РИА Новости. Ученые Университета "Сириус" разрабатывают три новых подхода для борьбы с туберкулезом, устойчивым к существующим лекарственным препаратам, рассказали РИА Новости в пресс-службе федеральной территории Сириус.
Проект реализуется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории Сириус.
"На данный момент специалисты университета "Сириус" работают сразу над тремя подходами к поиску таких молекул. Соединения, которые покажут активность на первом этапе, будут испытаны на более сложных моделях, в том числе на штаммах микобактерий туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Затем предстоит оценить их токсичность и эффективность в клеточных системах", - говорится в сообщении.
При первом подходе ученые проверят большое количество химических соединений на культуре микобактерий, которая вызывает туберкулез. Также ученые исследуют аналоги уже известных веществ с противотуберкулезной активностью. Следом они подберут новые мишени в клетке возбудителя и соединения, способные их поразить. Последний способ наиболее современный, он основан на анализе бактериального генома M. tuberculosis.
"Мы старались задействовать максимум возможностей и не ограничивались работой над одной мишенью. Поэтому в нашем проекте сочетаются как подходы медицинской химии пятидесятилетней давности, так и более современный мишень-ориентированный дизайн", - пояснил руководитель научной группы Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Игорь Халымбаджа.
При этом ученые не просто используют три подхода, а сравнивают их результаты между собой на каждом этапе, от первичного скрининга до испытаний на устойчивых штаммах. В результате исследовательская группа сопоставит результаты, полученные каждым методом, чтобы разработать стратегию поиска новых противотуберкулезных препаратов.
Партнером проекта выступает федеральный исследовательский центр "Биотехнологии" РАН - ведущий российский научный центр в области биотехнологий.
