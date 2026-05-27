Минздрав хочет запретить продажу лекарств без электронного рецепта

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, пока еще бывают продажи таких препаратов без рецепта.