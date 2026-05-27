Минздрав хочет запретить продажу лекарств без электронного рецепта

16:59 27.05.2026 (обновлено: 17:43 27.05.2026)
Минздрав хочет запретить продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта

Лекарства. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав разрабатывает законопроект, запрещающий продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта.
  • Сейчас идет завершение доработки текста законопроекта.
  • Минздрав ожидает, что в течение нескольких месяцев пройдет его обсуждение с Советом Федерации.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
По ее словам, пока еще бывают продажи таких препаратов без рецепта.
"Только четкая привязка к электронному рецепту <...> через систему МДЛП запретит продажу лекарственного препарата рецептурного. Поэтому сейчас отрабатывается механизм, Министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецепта", — сказала Самойлова во время открытого диалога в Совфеде.
Статс‑секретарь, замминистра здравоохранения Олег Салагай добавил, что сейчас ведомство ожидает завершения доработки текста законопроекта. По его словам, в течение нескольких месяцев пройдет его обсуждение с Советом Федерации.
ОбществоРоссияАлла СамойловаОлег СалагайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
