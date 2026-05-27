Путин начал государственный визит в Казахстан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин прибыл с трехдневным госвизитом в Казахстан.
- Его встретил лично президент республики Касым-Жомарт Токаев.
- В четверг пройдут их переговоры.
- Планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане.
- Вечером 28 мая Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а на следующий день — Высшего Евразийского экономического совета.
- Там обсудят сложные вопросы, включая ситуацию с Арменией.
АСТАНА, 27 мая — РИА Новости. Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа его встретил лично президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Эта поездка стала уже вторым государственным визитом российского лидера за текущий президентский срок, вопреки протокольной практике. Как отмечали в Кремле, это говорит об очень высоком уровне двусторонних отношений.
Путин проведет в стране три дня. Основные мероприятия пройдут в четверг: состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов. Всего их приготовили 16, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, ожидается заключение соглашения по проекту создания АЭС в Казахстане. После официальной части президенты выйдут к представителям прессы.
Планируется обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам, а также перспективам взаимодействия в многосторонних организациях.
Путин написал статью накануне визита в Казахстан
26 мая, 22:04
Вечером 28 мая Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а на следующий день — Высшего Евразийского экономического совета. Как отмечали в Кремле, на повестке дня сложные вопросы: помимо интеграционной тематики, есть непростая ситуация с Арменией, которая берет курс на вступление в другое объединение — Евросоюз.