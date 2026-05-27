Путин начнет трехдневный госвизит в Казахстан - РИА Новости, 27.05.2026
00:04 27.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом.
  • Визит Путина в Астану включает участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС и заседании Высшего евразийского экономического совета.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом.
Главу российского государства в аэропорту встретит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В первый день визита лидеры проведут неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет" в резиденции Токаева. В четверг, 28 мая, состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, запланирован еще ряд совместных мероприятий.
Путин в рамках визита в Астану также примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в том числе в заседании Высшего евразийского экономического совета.

Высокий уровень отношений

Отношения России и Казахстана развиваются практически по всем направлениям, отмечал Путин во время двусторонней встречи с Токаевым в декабре. Российский президент подчеркивал, что в сотрудничестве Москвы и Астаны нет ни одного спорного или сложного вопроса, которые всегда присутствуют при таком объеме взаимодействия.
Предстоящая поездка Путина в Казахстан станет вторым государственным визитом, который состоится вопреки протокольной практике. Как правило, в рамках одного президентского срока проводится один государственный визит, но второй госвизит, который пройдет по предложению Казахстана, как отмечал Ушаков, призван подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран.
Также с очень высокой интенсивностью проходят контакты лидеров России и Казахстана. Как ранее рассказал Ушаков, Путин и Токаев провели 38 личных встреч с момента вступления последнего в должность президента Казахстана. В предыдущий раз их встреча проходила в Москве, куда Токаев прибыл для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
Кроме того, президенты регулярно общаются по телефону. Это подчеркивает эффективность сотрудничества с Казахстаном, подчеркнул Ушаков и добавил, что отношения Москвы и Астаны активно развиваются на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела.

Рекорды в товарообороте

Россия - один из ведущих торговых партнеров Казахстана, доля России во внешней торговле около 19%. В 2025 году товарооборот между странами вырос до рекордных практически 29 миллиардов долларов, а в первом квартале 2026 года он увеличился еще на 9,3% - до 6,56 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, доля национальных валют во взаиморасчетах достигла 96,8%.
Также Россия - один из ведущих крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Российские накопленные прямые капиталовложения достигли 29,4 миллиарда долларов, в республике реализуются порядка 70 совместных инвестпроектов - в энергетике, машиностроении, металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, фармацевтике и других отраслях. Помимо этого, в Казахстане действуют 23,5 тысячи предприятий с российским участием - более 40% от общего числа организаций с иностранным капиталом.

Энергетика и космос

Сотрудничество двух стран в энергетике станет одним из ключевых вопросов для обсуждения в ходе предстоящих российско-казахстанских переговоров. Сегодня через территорию России идет транзит казахстанской нефти на внешние рынки, в первую очередь в рамках Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейшего международного нефтетранспортного проекта на постсоветском пространстве. Через Казахстан осуществляются поставки российской нефти в Китай.
Кроме того, страны развивают сотрудничество в атомной энергетике. В августе 2025 года в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для возведения атомной электростанции большой мощности. Подрядчиком при сооружении первой казахстанской АЭС выступает госкорпорация "Росатом".
Также Россия и Казахстан реализуют совместный проект по строительству ракетного комплекса "Байтерек". На его базе планируются запуски перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5/Сункар". Первый пуск ракеты состоялся 30 апреля с Байконура. Соглашение РФ и Казахстана о комплексе "Байтерек" предусматривает три испытательных пуска в 2025-2027 годах, а затем – проведение не менее трех пусков ежегодно до 2039 года.

Тигры дружбы

Москва и Астана вместе работают и над вопросами экологии и охраны природы. В частности, Россия оказывает содействие в восстановлении популяции амурских тигров в Казахстане, где с 2018 года реализуется соответствующая программа.
В ноябре 2025 года во время госвизита Токаева в Москву стороны достигли соглашения о вывозе партии амурских тигров с территории РФ в Казахстан и приняли совместный план мероприятий по подготовке к ввозу хищников и их адаптации в республике.
В мае Россия передала в дар казахстанскому народу четырех амурских тигров, которых доставили в резерват "Иле-Балхаш". Позже животных выпустят оттуда в дикую природу. На предстоящей встрече Путина и Токаева в Астане лидерам покажут видеопрезентацию, посвященную доставленным в Казахстан животным.
