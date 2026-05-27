В UFC рассказали, кого пригласили на турнир в день рождения Трампа

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уйат пригласил Гая Ричи, Тома Брейди, Джейсона Стэтхэма, Дуэйна "Скалу" Джонсона и других звезд на турнир у Белого дома в день рождения президента США Дональда Трампа, сообщает газета Time.
Мероприятие пройдет 14 июня на лужайке перед Белым домом, где уже началось строительство трибун и октагона.
"Уйат пригласил Адама Сэндлера, Гая Ричи, Тома Брейди, Джареда Лето, Джейсона Стэтхэма, Дуэйна "Скалу" Джонсона и Марио Лопеса", - говорится в статье.
Всего будет установлено около 4,3 тысячи мест, из них 1,2 тысячи будут для действующих военных, пишет издание. Над ними организаторы натянут тент высотой около 26 метров.
UFC потеряет на этом мероприятии около 30 миллионов долларов, признался изданию Уайт. Речь не только об организационных расходах. Например, придется оплатить восстановление газона. Однако эти бои Уйат рассматривает как "самое историческое спортивное событие в истории".
По его словам, это станет вторым в истории UFC мероприятием на открытом воздухе. Первое было в 2010 году в Абу-Даби.
В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
"Главные соперники турнира должны будут выйти из Овального кабинета", - говорится в статье.
Турнир будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов, которое будут праздновать 4 июля. На прилегающих улицах для зрителей установят экраны. Сам Трамп выражал уверенность, что посмотреть на это придут десятки тысяч человек.
26 мая, 22:56