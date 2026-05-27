Рейтинг@Mail.ru
В UFC рассказали, кого пригласили на турнир в день рождения Трампа - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 27.05.2026 (обновлено: 17:29 27.05.2026)
В UFC рассказали, кого пригласили на турнир в день рождения Трампа

На турнир UFC в день рождения Трампа пригласили Стэтхэма и Гая Ричи

© Фото : UFCПояс UFC
Пояс UFC - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : UFC
Пояс UFC. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дэйна Уайт пригласил звездных гостей, включая Гая Ричи, Тома Брейди, Джейсона Стэтхэма и Дуэйна "Скалу" Джонсона, на турнир UFC у Белого дома в день рождения Дональда Трампа.
  • Мероприятие пройдет 14 июня на лужайке перед Белым домом, где уже началось строительство трибун и октагона.
  • UFC потеряет около 30 миллионов долларов на этом мероприятии, но Уайт рассматривает эти бои как "самое историческое спортивное событие в истории".
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уйат пригласил Гая Ричи, Тома Брейди, Джейсона Стэтхэма, Дуэйна "Скалу" Джонсона и других звезд на турнир у Белого дома в день рождения президента США Дональда Трампа, сообщает газета Time.
Мероприятие пройдет 14 июня на лужайке перед Белым домом, где уже началось строительство трибун и октагона.
Дональд Трамп и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
UFC "подставил" Трампа: фанатов и звезд ММА корежит от турнира в Белом доме
13 марта, 07:35
"Уйат пригласил Адама Сэндлера, Гая Ричи, Тома Брейди, Джареда Лето, Джейсона Стэтхэма, Дуэйна "Скалу" Джонсона и Марио Лопеса", - говорится в статье.
Всего будет установлено около 4,3 тысячи мест, из них 1,2 тысячи будут для действующих военных, пишет издание. Над ними организаторы натянут тент высотой около 26 метров.
UFC потеряет на этом мероприятии около 30 миллионов долларов, признался изданию Уайт. Речь не только об организационных расходах. Например, придется оплатить восстановление газона. Однако эти бои Уйат рассматривает как "самое историческое спортивное событие в истории".
По его словам, это станет вторым в истории UFC мероприятием на открытом воздухе. Первое было в 2010 году в Абу-Даби.
Чемпионский пояс UFC - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В Белом доме началось строительство арены для турнира UFC
25 мая, 21:33
В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
"Главные соперники турнира должны будут выйти из Овального кабинета", - говорится в статье.
Турнир будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов, которое будут праздновать 4 июля. На прилегающих улицах для зрителей установят экраны. Сам Трамп выражал уверенность, что посмотреть на это придут десятки тысяч человек.
Гендиректор UFC Дэйна Уайт - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Дэйна Уайт попал на обложку журнала Time
26 мая, 22:56
 
В миреСШААбу-ДабиГай РичиДжейсон СтэтхэмДональд ТрампUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала