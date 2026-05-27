Посол Тарабрин привлек внимание Гааги к атакам ВСУ на российские регионы
22:45 27.05.2026
Посол Тарабрин привлек внимание Гааги к атакам ВСУ на российские регионы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
  Посол в Гааге Владимир Тарабрин на встрече в МИД Нидерландов привлек внимание к систематическим воздушным атакам на российские регионы со стороны ВСУ.
  • В результате которых гибнут мирные жители, заявил дипломат.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин на встрече в МИД Нидерландов привлек внимание к систематическим воздушным атакам на российские регионы со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Нидерландах.
Посол РФ 26 мая провел встречу в МИД Нидерландов по инициативе российской стороны.
«
"Заострили внимание на систематических воздушных атаках российских регионов со стороны ВСУ, в результате которых гибнут мирные жители", - рассказали в диппредставительстве.
Там напомнили, что только в мае в результате украинских обстрелов был убит 141 человек, в том числе шесть несовершеннолетних; ранения получили 777 граждан, включая 60 детей.
"По нашей стране было выпущено в общей сложности 15124 боеприпаса. Подобные действия не должны оставаться без ответа", - подчеркнули в посольстве РФ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНидерландыЛуганская Народная РеспубликаВладимир ТарабринЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
