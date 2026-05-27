Посол Тарабрин привлек внимание Гааги к атакам ВСУ на российские регионы

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин на встрече в МИД Нидерландов привлек внимание к систематическим воздушным атакам на российские регионы со стороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Нидерландах.

Посол РФ 26 мая провел встречу в МИД Нидерландов по инициативе российской стороны.

« "Заострили внимание на систематических воздушных атаках российских регионов со стороны ВСУ , в результате которых гибнут мирные жители", - рассказали в диппредставительстве.

Там напомнили, что только в мае в результате украинских обстрелов был убит 141 человек, в том числе шесть несовершеннолетних; ранения получили 777 граждан, включая 60 детей.

"По нашей стране было выпущено в общей сложности 15124 боеприпаса. Подобные действия не должны оставаться без ответа", - подчеркнули в посольстве РФ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.