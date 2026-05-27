Российский посол запросил встречу в МИД Нидерландов после ударов в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2026
18:52 27.05.2026
Российский посол запросил встречу в МИД Нидерландов после ударов в ЛНР

© Фото : Посольство России в Нидерландах Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Гааге Владимир Тарабрин сам запросил встречу в МИД Нидерландов после атаки ВСУ на колледж в ЛНР.
  • На встрече российская сторона привлекла внимание к заявлению МИД России от 25 мая о начале нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.
  • Тарабрин выразил надежду, что ущерба для дипломатических миссий удастся избежать, и рекомендовал персоналу посольств и представительств международных организаций покинуть украинскую столицу.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин сам запросил встречу в МИД Нидерландов после атаки ВСУ на колледж в ЛНР, Гаага попыталась представить ее как "вызов" посла, сообщили РИА Новости в посольстве России в Нидерландах.
"Двадцать шестого мая посол России в Нидерландах обратился с просьбой провести встречу с руководством европейского департамента МИД королевства", - сообщили в диппредставительстве.
Там подчеркнули, что инициатива исходила от российской стороны.
"Однако голландцы попытались представить ситуацию таким образом, будто речь шла о "вызове" главы российской дипмиссии", - заявили в посольстве.
В ходе беседы российская сторона привлекла внимание к заявлению МИД России от 25 мая в связи с кровавой террористической атакой киевского режима на колледж в Старобельске.
"Отметили, что это переполнило чашу терпения, и у Вооруженных сил РФ не осталось иного выбора, кроме как приступить к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве", - рассказал собеседник агентства.
На встрече посол РФ выразил надежду, что ущерба для дипломатических миссий, в том числе нидерландской, удастся избежать, и рекомендовал персоналу посольств и представительств международных организаций, по возможности, скорее покинуть украинскую столицу.
Во вторник МИД Нидерландов заявил о вызове посла России из-за ответных ударов РФ по Киеву.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны.
