Российский посол запросил встречу в МИД Нидерландов после ударов в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Гааге Владимир Тарабрин сам запросил встречу в МИД Нидерландов после атаки ВСУ на колледж в ЛНР.

На встрече российская сторона привлекла внимание к заявлению МИД России от 25 мая о начале нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

Тарабрин выразил надежду, что ущерба для дипломатических миссий удастся избежать, и рекомендовал персоналу посольств и представительств международных организаций покинуть украинскую столицу.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин сам запросил встречу в МИД Нидерландов после атаки ВСУ на колледж в ЛНР, Гаага попыталась представить ее как "вызов" посла, сообщили РИА Новости в посольстве России в Нидерландах.

"Двадцать шестого мая посол России Нидерландах обратился с просьбой провести встречу с руководством европейского департамента МИД королевства", - сообщили в диппредставительстве.

Там подчеркнули, что инициатива исходила от российской стороны.

"Однако голландцы попытались представить ситуацию таким образом, будто речь шла о "вызове" главы российской дипмиссии", - заявили в посольстве.

В ходе беседы российская сторона привлекла внимание к заявлению МИД России от 25 мая в связи с кровавой террористической атакой киевского режима на колледж в Старобельске

"Отметили, что это переполнило чашу терпения, и у Вооруженных сил РФ не осталось иного выбора, кроме как приступить к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве", - рассказал собеседник агентства.

На встрече посол РФ выразил надежду, что ущерба для дипломатических миссий, в том числе нидерландской, удастся избежать, и рекомендовал персоналу посольств и представительств международных организаций, по возможности, скорее покинуть украинскую столицу.

Во вторник МИД Нидерландов заявил о вызове посла России из-за ответных ударов РФ по Киеву

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.