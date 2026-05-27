Россия знает, что Европа открыла небо для беспилотников, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия знает, что несколько стран Европы открыли свое воздушное пространство для пролета нацеленных на РФ беспилотников, заявил Дмитрий Полянский.
- 22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР с помощью четырех БПЛА, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Россия знает, что несколько стран Европы открыли свое воздушное пространство для пролета нацеленных на РФ беспилотников, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.