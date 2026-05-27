Рейтинг@Mail.ru
Стала известна стоимость аккредитации личного автомобиля на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 27.05.2026
Стала известна стоимость аккредитации личного автомобиля на ПМЭФ-2026

РИА Новости: аккредитовать личное авто на ПМЭФ можно за 351 тысячу рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПМЭФ. Работа форума
ПМЭФ. Работа форума - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ПМЭФ. Работа форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость аккредитации личного автомобиля на ПМЭФ с правом парковки на площадке проведения форума составляет 351 тысячу рублей.
  • Более бюджетный вариант аккредитации с транзитным проездом через площадку форума и правом удаленной парковки стоит 259 тысяч рублей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стоимость аккредитации личного автомобиля на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году составила 351 тысячу рублей, выяснило РИА Новости.
Аккредитация личного автомобиля с правом парковки на площадке проведения форума обойдется участникам в 351 тысячу рублей. Более бюджетный вариант - аккредитация с транзитным проездом через площадку форума и правом удаленной парковки - стоит 259 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги-баннеры форума ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Росконгресс" рассказал о гастрономической программе ПМЭФ-2026
26 мая, 14:23
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала