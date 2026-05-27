17:40 27.05.2026 (обновлено: 17:59 27.05.2026)
Роднина назвала уход сына Плющенко в Азербайджан решением его родителей

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму "Роднина", в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
  • Федерация фигурного катания на коньках России дала спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая.
  • После получения специального документа от Международного союза конькобежцев Александр Плющенко сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Решение российского фигуриста Александра Плющенко о переходе в сборную Азербайджана принадлежит его родителям, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
Александр Плющенко - сын олимпийского чемпиона Игр в Турине и Сочи Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
«
"Ребенку 13 лет, понятное дело, что это не только его решение. Это решение его родителей, которые несут за него полную ответственность до его совершеннолетия. Я не знаю, как у него сложится карьера в Азербайджане, более того, я на этот вопрос не ответила бы, если он оставался выступать за Московскую область. 13 лет – тот возраст, когда все меняется, когда еще он только обучается. И делать выводы раньше времени никому не советую", - сказала Роднина.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоИрина РоднинаАзербайджанГосдума РФФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
