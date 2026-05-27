Плющев признался, что его не впечатляет уровень чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что его не впечатляет чемпионат мира по хоккею, однако его необходимо смотреть, чтобы понимать уровень конкурентов.
Соревнования проходят 15-31 мая в Швейцарии. Международная федерация хоккея (IIHF) после начала СВО в 2022 году отстранила сборные России от участия в международных турнирах. Санкции сохраняются до сих пор. Национальная команда не была допущена к чемпионатам мира и Олимпийским играм 2026 года.
"Не все матчи видел, потому что зрелище не самое интересное. Слишком много команд, которые не соответствуют типу группы, поэтому не впечатляет. Думаю, что канадцы будут лидерами и основными претендентами на золото", - сказал Плющев.
"Тем не менее, считаю, что надо смотреть хоккей, изучать конкурентов, прибавившихся со стороны некоторых стран, которых ранок мы в упор не видели. Надо видеть тенденцию развития хоккея, куда лучшие команды гребут, как гребут и на что ставят акцент. К сожалению, у нас присутствует такая эйфория, что мы сами с усами и никого в упор не видим, хотя один из чемпионатов мира мы в трубочку проиграли. Поэтому специалистам важно смотреть на мировых лидеров и вырабатывать систему игры против них", - добавил он.