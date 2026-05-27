Плющев объяснил, почему "Питтсбург" продлил контракт с Малкиным
12:48 27.05.2026 (обновлено: 13:16 27.05.2026)
Плющев объяснил, почему "Питтсбург" продлил контракт с Малкиным

Плющев назвал Малкина мастером, к которому прислушиваются молодые игроки

© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» продлил контракт с Евгением Малкиным на один год.
  • Зарплата Евгения Малкина за сезон-2026/27 составит 5,5 млн долларов.
  • Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что Малкин может помочь команде и мотивировать молодых игроков.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" продлил контракт с Евгением Малкиным, поскольку он является мастером, к которому прислушиваются молодые игроки.
Во вторник "Питтсбург" продлил контракт с Малкиным на один год. 31 июля нападающему исполнится 40 лет. Зарплата россиянина за сезон-2026/27 составит 5,5 млн долларов.
"Есть мнение Жени, есть условия, которые он принял, и также есть решение руководства. Если они продлили с ним контракт, значит, считают, что он может помочь команде, мотивировать их, все-таки он опытный игрок, мастер, и молодые к нему прислушиваются", - сказал Плющев.
"Но что будет дальше, говорить сложно. Хоккей - игра контактная, всякое может быть. Вспомните, Овечкин начал сезон сразу c травм. Поэтому далее он сам будет принимать решение относительно своей карьеры, он давно уже не мальчик, не юноша и даже не мужчина, которому требуются советы со стороны", - добавил он.
