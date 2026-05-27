В Петербурге успешно прооперировали девочку в "маске Бэтмена"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге успешно провели операцию Луне Феннер, которую прозвали девочкой "в маске Бэтмена".
- Процедура длилась около трех с половиной часов.
- Ребенку имплантировали четыре тканевых экспандера, процесс заполнения которых займет около полутора месяцев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Петербургские врачи сделали очередную операцию маленькой американке Луне Феннер, которую из-за гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена".
"Операция длилась около трех с половиной часов и прошла благополучно. Сейчас Луну уже привезут в палату, где ее ждет мама", — сказала РИА Новости администратор частной клиники, где девочка проходит лечение.
Накануне медики рассказали, что Луне предстоит последний этап лечения, который позволит полностью очистить ее лицо от остатков невуса и деформирующих рубцов. Операция предполагала имплантацию четырех тканевых экспандеров, процесс их постепенного заполнения займет около полутора месяцев.
Луна Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом — огромным черным родимым пятном практически на все лицо. Американские врачи отказали родителям в лечении, назначив трудновыполнимую программу операций. Публикацию о девочке увидели в интернете краснодарские врачи, которые предложили семье свои услуги. К октябрю 2021 года девочке сделали уже шесть операций, с апреля 2024-го она продолжает лечение в Санкт-Петербурге.