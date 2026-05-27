Песков считает позитивным поиск кандидатур в переговорщики с Россией в ЕС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел позитивным тот факт, что в Европе говорят о необходимости поиска кандидатур для переговоров с Россией.
"Пока никто никого никуда не выдвигал. Действительно - что позитивно - они (европейцы - ред.) говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры. Они сами понимают, что со временем надо будет вести переговоры", - сказал Песков "Известиям".
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.