Никто не может упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, заявил Песков
13:58 27.05.2026
Никто не может упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, заявил Песков

Флаг Армении. Архивное фото
Флаг Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Упрашивать Армению остаться в Евразийском экономическом союзе никто не может, заявил Песков.
  • Интеграционные процессы внутри ЕАЭС — абсолютный приоритет, и действия отдельных стран не должны им вредить, добавил он.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Упрашивать Ереван остаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) никто не может, абсолютным приоритетом является интеграция внутри объединения, которой не должны вредить действия отдельных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более, что они уже законодательно ориентировались на это (евроинтеграцию - ред.). Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия пытаться убедить Армению остаться в ЕАЭС.
При этом приоритетом он назвал интеграционные процессы внутри ЕАЭС. "Опять же, для нас главное, чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции, потому что для нас важнее эта интеграция, это абсолютный приоритет", - указал пресс-секретарь президента РФ.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.
В мире, Россия, Армения, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ваагн Хачатурян, Евразийский экономический союз, Евросоюз
 
 
