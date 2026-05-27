Никто не может упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, заявил Песков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Упрашивать Ереван остаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) никто не может, абсолютным приоритетом является интеграция внутри объединения, которой не должны вредить действия отдельных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом приоритетом он назвал интеграционные процессы внутри ЕАЭС. "Опять же, для нас главное, чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции, потому что для нас важнее эта интеграция, это абсолютный приоритет", - указал пресс-секретарь президента РФ.