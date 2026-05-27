В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также сообщается о снятии ограничений для аэропорта Краснодара.