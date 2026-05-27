Лучшие практики и наработки. В Тюмени запускают новую модель образования

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Тюменский государственный университет ( Тюменский государственный университет ( ТюмГУ ) в 2026 году стал участником пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования. Какие изменения ждут студентов в условиях новой образовательной модели? Как вуз планирует отвечать на современные вызовы? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

— Иван Сергеевич, приближается приемная кампания. Какой она будет для ТюмГУ в этом году?

— Прием документов в университет откроется 20 июня, но работа по приему проводится в течение всего года. У нас продолжается тенденция к увеличению бюджетных мест на разные направления подготовки. В 2026 году на программах высшего образования их будет 2319. Также значительно, до 278 мест, возросла квота на целевое обучение.

Впервые выделены целевые места на агроинженерию, менеджмент и экономику (по 10 мест) при подготовке кадровых офицеров в Военном учебном центре ТюмГУ. При успешном завершении обучения эти ребята на выходе получат две специальности: гражданскую и военную. Также после присоединения Аграрного университета к ТюмГУ состоится и первый набор на востребованные в регионе аграрные специальности.

— Изменится ли прием на педагогические направления подготовки?

— Мы сохраняем традиции подготовки педагогов, и у нас не только значительно увеличилось количество бюджетных мест на педагогические направления, но и возросла квота на целевое обучение.

По согласованию с Департаментом образования и науки Тюменской области расширен перечень программ по педагогическим специальностям. Теперь мы будем готовить, в том числе, педагогов по физике, химии, английскому языку, биологии и основам безопасности защиты Родины. Кроме того, вводится дополнительный педагогический трек на направлениях "история", "физика", "химия", "биология", "филология".

— Как прошел День открытых дверей в этом году?

— День открытых дверей для нас – не просто знакомство абитуриентов со стенами университета, а тестовое погружение в студенческую жизнь. Конечно, на встрече со школьниками мы говорили об участии ТюмГУ в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования РФ, ведь именно те, кто поступит к нам в этом году, станут первыми выпускниками обновленной национальной системы высшего образования.

Образовательная модель ТюмГУ построена по принципу индивидуализации, который сохраняется и в пилотном проекте. Специалисты университета создали для абитуриентов цифровую платформу, аналогичную той, на которой работают студенты. Одним из ярких моментов Дня открытых дверей стала возможность для школьников выбрать элективные дисциплины и посетить демоверсии занятий.

— Как в целом идет работа по внедрению пилотного проекта Минобрнауки?

— Участие в федеральных проектах "5-100" и "Приоритет-2030" научило коллектив университета трансформациям. Мы готовы к изменениям как в инфраструктурном, так и в содержательном плане. К тому же работа в рамках выстраивания новой образовательной модели согласуется с нашей программой развития, нацеленной на достижение технологического лидерства. Поэтому, попав в пилот, команда активно включилась в обсуждение и проработку новой архитектуры высшего образования.

Мы провели проектно-аналитические и стратегические сессии по формированию портрета выпускника, разработке образовательных программ и наполнению фундаментального ядра. Наравне с социо-гуманитарным ядром оно станет основой первых двух лет обучения студентов. В помощь преподавателям и разработчикам программ мы провели Школу проектирования новой модели и сессию "Подходы к проектированию образовательной модели: процесс-результат-продукт".

Мы содержательно пересмотрели и пересобрали абсолютно все программы высшего образования, сделав акцент на практико-ориентированности и связи с работодателями. Это даст нашим выпускникам конкурентные преимущества при трудоустройстве. Важно, что все программы прошли профессиональную внешнюю и внутреннюю экспертизу.

Хочу также отметить, что университет был определен куратором формирования концепции укрупненной группы "Социальные науки" и уже представил Минобрнауки свои наработки.

— Расскажите подробнее об изменениях, которые ждут студентов.

— Как я уже говорил, для всех студентов 1-2 курсов вводится ядро фундаментальных дисциплин, формирующих широкий социальный и профессиональный кругозор будущего специалиста. Это ядро состоит из единой для всех социо-гуманитарной части (сюда входят такие модули, как "Мышление и аргументация", "Гражданская идентичность", "Язык и коммуникация", "Культура безопасности и здоровья" и др.) и фундаментальной части, единой для определенной группы направлений.

На данный момент мы уже основательно проработали образовательные программы социо-гуманитарного ядра. Наш успешный опыт построения индивидуальных образовательных траекторий логично встроился в новую модель.

Чтобы студенту было интересно учиться, мы значительно сокращаем объем лекционных занятий, основной фокус делаем на практике. Важно, что мы выстраиваем работу в социо-гуманитарном ядре по принципу тандемно-модульной реализации, подразумевающему связь между разными дисциплинами. В этом уникальность нашего подхода.

Занятия проходят в формате мастерских по выбору, часть из которых — бинарные. Например, основную часть курса "История России" ведет историк, но к некоторым темам он привлекает преподавателей других дисциплин, и изучаемая эпоха рассматривается через призму экономики, культуры, пространства и т.д. Такой формат уже опробован и показывает хорошие результаты.

Кроме того, мы делаем акцент на деятельностном подходе, который позволяет формировать с первого курса исследовательские навыки и развивать критическое мышление. К примеру, в том же курсе "История России" студенты не просто заучивают даты, события, имена, а работают с историческими источниками, решая исследовательские задачи, которые помогают им сформировать представление об эпохе.

Как говорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, социо-гуманитарное ядро должно помогать нам формировать творческую, думающую и патриотически настроенную личность выпускника. Поэтому в курс "Основы российской государственности" мы включили проектный модуль, куда вошла федеральная методика "Обучение служением", и все студенты первого курса будут готовить социально значимые для нашей страны проекты.

Подчеркну, в новую модель мы берем наши лучшие практики и наработки. Одно из наших конкурентных преимуществ – в процессе обучения мы даем студенту возможность освоить дополнительную квалификацию и на выходе получить еще и диплом о профессиональной переподготовке.

Конечно, все решения по формированию новой архитектуры высшего образования принимаются в диалоге с Минобрнауки, а также другими вузами и партнерами-работодателями.

— Как вы внедряете в обучение ИИ-технологии?

— Тема применения технологий искусственного интеллекта для нас не нова. В этой области наш вуз имеет уникальный опыт: с начала 2024 года у нас запущен проект по внедрению ИИ в образовательный процесс. На сегодняшний день проведено более 60 экспериментов, создано более 60 ИИ-персон. Открыт и успешно действует Центр образовательных разработок на основе технологий ИИ. Проводятся регулярные межуниверситетские исследовательские семинары для работы с R&D-повесткой.

Кроме того, на площадке ТюмГУ проходит ежегодный форум "ИИ в высшем образовании". Этим летом состоится уже третья масштабная встреча.