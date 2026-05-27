Рейтинг@Mail.ru
Лучшие практики и наработки. В Тюмени запускают новую модель образования - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 27.05.2026

Лучшие практики и наработки. В Тюмени запускают новую модель образования

© Фото : ТюмГУРектор ТюмГУ Иван Романчук
Ректор ТюмГУ Иван Романчук - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : ТюмГУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тюменский государственный университет в 2026 году станет участником пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) в 2026 году стал участником пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования. Какие изменения ждут студентов в условиях новой образовательной модели? Как вуз планирует отвечать на современные вызовы? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Иван Сергеевич, приближается приемная кампания. Какой она будет для ТюмГУ в этом году?
— Прием документов в университет откроется 20 июня, но работа по приему проводится в течение всего года. У нас продолжается тенденция к увеличению бюджетных мест на разные направления подготовки. В 2026 году на программах высшего образования их будет 2319. Также значительно, до 278 мест, возросла квота на целевое обучение.
Впервые выделены целевые места на агроинженерию, менеджмент и экономику (по 10 мест) при подготовке кадровых офицеров в Военном учебном центре ТюмГУ. При успешном завершении обучения эти ребята на выходе получат две специальности: гражданскую и военную. Также после присоединения Аграрного университета к ТюмГУ состоится и первый набор на востребованные в регионе аграрные специальности.
Работа приемной комиссии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В России изменились правила приема в университеты
4 апреля, 02:26
Изменится ли прием на педагогические направления подготовки?
— Мы сохраняем традиции подготовки педагогов, и у нас не только значительно увеличилось количество бюджетных мест на педагогические направления, но и возросла квота на целевое обучение.
По согласованию с Департаментом образования и науки Тюменской области расширен перечень программ по педагогическим специальностям. Теперь мы будем готовить, в том числе, педагогов по физике, химии, английскому языку, биологии и основам безопасности защиты Родины. Кроме того, вводится дополнительный педагогический трек на направлениях "история", "физика", "химия", "биология", "филология".
Как прошел День открытых дверей в этом году?
— День открытых дверей для нас – не просто знакомство абитуриентов со стенами университета, а тестовое погружение в студенческую жизнь. Конечно, на встрече со школьниками мы говорили об участии ТюмГУ в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования РФ, ведь именно те, кто поступит к нам в этом году, станут первыми выпускниками обновленной национальной системы высшего образования.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В ГД рассказали о переходе вузов на новую систему образования в 2026 году
29 января, 03:48
Образовательная модель ТюмГУ построена по принципу индивидуализации, который сохраняется и в пилотном проекте. Специалисты университета создали для абитуриентов цифровую платформу, аналогичную той, на которой работают студенты. Одним из ярких моментов Дня открытых дверей стала возможность для школьников выбрать элективные дисциплины и посетить демоверсии занятий.
Как в целом идет работа по внедрению пилотного проекта Минобрнауки?
— Участие в федеральных проектах "5-100" и "Приоритет-2030" научило коллектив университета трансформациям. Мы готовы к изменениям как в инфраструктурном, так и в содержательном плане. К тому же работа в рамках выстраивания новой образовательной модели согласуется с нашей программой развития, нацеленной на достижение технологического лидерства. Поэтому, попав в пилот, команда активно включилась в обсуждение и проработку новой архитектуры высшего образования.
Мы провели проектно-аналитические и стратегические сессии по формированию портрета выпускника, разработке образовательных программ и наполнению фундаментального ядра. Наравне с социо-гуманитарным ядром оно станет основой первых двух лет обучения студентов. В помощь преподавателям и разработчикам программ мы провели Школу проектирования новой модели и сессию "Подходы к проектированию образовательной модели: процесс-результат-продукт".
Проекты университетов по программе Приоритет-2030 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Приоритет 2030" перезапускают в масштабах РФ с фокусом на техлидерство
3 февраля 2025, 14:01
Мы содержательно пересмотрели и пересобрали абсолютно все программы высшего образования, сделав акцент на практико-ориентированности и связи с работодателями. Это даст нашим выпускникам конкурентные преимущества при трудоустройстве. Важно, что все программы прошли профессиональную внешнюю и внутреннюю экспертизу.
Хочу также отметить, что университет был определен куратором формирования концепции укрупненной группы "Социальные науки" и уже представил Минобрнауки свои наработки.
Расскажите подробнее об изменениях, которые ждут студентов.
— Как я уже говорил, для всех студентов 1-2 курсов вводится ядро фундаментальных дисциплин, формирующих широкий социальный и профессиональный кругозор будущего специалиста. Это ядро состоит из единой для всех социо-гуманитарной части (сюда входят такие модули, как "Мышление и аргументация", "Гражданская идентичность", "Язык и коммуникация", "Культура безопасности и здоровья" и др.) и фундаментальной части, единой для определенной группы направлений.
На данный момент мы уже основательно проработали образовательные программы социо-гуманитарного ядра. Наш успешный опыт построения индивидуальных образовательных траекторий логично встроился в новую модель.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Фальков рассказал о переходе в России на новую модель высшего образования
1 февраля, 02:53
Чтобы студенту было интересно учиться, мы значительно сокращаем объем лекционных занятий, основной фокус делаем на практике. Важно, что мы выстраиваем работу в социо-гуманитарном ядре по принципу тандемно-модульной реализации, подразумевающему связь между разными дисциплинами. В этом уникальность нашего подхода.
Занятия проходят в формате мастерских по выбору, часть из которых — бинарные. Например, основную часть курса "История России" ведет историк, но к некоторым темам он привлекает преподавателей других дисциплин, и изучаемая эпоха рассматривается через призму экономики, культуры, пространства и т.д. Такой формат уже опробован и показывает хорошие результаты.
Кроме того, мы делаем акцент на деятельностном подходе, который позволяет формировать с первого курса исследовательские навыки и развивать критическое мышление. К примеру, в том же курсе "История России" студенты не просто заучивают даты, события, имена, а работают с историческими источниками, решая исследовательские задачи, которые помогают им сформировать представление об эпохе.
Как говорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, социо-гуманитарное ядро должно помогать нам формировать творческую, думающую и патриотически настроенную личность выпускника. Поэтому в курс "Основы российской государственности" мы включили проектный модуль, куда вошла федеральная методика "Обучение служением", и все студенты первого курса будут готовить социально значимые для нашей страны проекты.
Подчеркну, в новую модель мы берем наши лучшие практики и наработки. Одно из наших конкурентных преимуществ – в процессе обучения мы даем студенту возможность освоить дополнительную квалификацию и на выходе получить еще и диплом о профессиональной переподготовке.
Конечно, все решения по формированию новой архитектуры высшего образования принимаются в диалоге с Минобрнауки, а также другими вузами и партнерами-работодателями.
Как вы внедряете в обучение ИИ-технологии?
— Тема применения технологий искусственного интеллекта для нас не нова. В этой области наш вуз имеет уникальный опыт: с начала 2024 года у нас запущен проект по внедрению ИИ в образовательный процесс. На сегодняшний день проведено более 60 экспериментов, создано более 60 ИИ-персон. Открыт и успешно действует Центр образовательных разработок на основе технологий ИИ. Проводятся регулярные межуниверситетские исследовательские семинары для работы с R&D-повесткой.
Кроме того, на площадке ТюмГУ проходит ежегодный форум "ИИ в высшем образовании". Этим летом состоится уже третья масштабная встреча.
Второй форум Искусственный интеллект в высшем образовании в ТюмГУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Стал умнее. Эксперты обсудили искусственный интеллект в образовании
7 июля 2025, 15:49
Все это помогает нам сохранять и укреплять звание одного из ведущих университетов страны, который заслуженно входит в топ-50 лучших российских вузов.
 
ОбществоСН_ОбразованиеТюменский государственный университетТюменьТюменская областьРоссияВалерий ФальковСоциальный навигаторПриемная кампания в вузыМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала