"Оклахома" вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф НБА

Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23). Самым результативным игроком матча стал стал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер, набравший 32 очка. Его одноклубники Айзея Хартенштейн (12 очков, 15 подборов) и Чет Холмгрен (16 очков, 11 подборов) стали авторами дабл-даблов. У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Стефон Касл - 24.