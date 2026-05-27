"Оклахома" вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф НБА

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Сан-Антонио Спёрс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23). Самым результативным игроком матча стал стал MVP "регулярки" Шей Гилджес-Александер, набравший 32 очка. Его одноклубники Айзея Хартенштейн (12 очков, 15 подборов) и Чет Холмгрен (16 очков, 11 подборов) стали авторами дабл-даблов. У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Стефон Касл - 24.
27 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Оклахомы". Шестой матч пройдет в Сан-Антонио в ночь на пятницу по московскому времени.
