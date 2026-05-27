Ученые выступили за запрет яда для эвтаназии животных

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские ученые и ветеринары потребовали запретить использование курареподобных препаратов для эвтаназии животных. "Эти препараты вызывают мучительную смерть. Животное находится в сознании и задыхается в течение пяти минут. Это ад. Эвтаназию с помощью яда кураре надо запретить. Так жить дальше нельзя", — заявил президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа, выступая на круглом столе "Животные в мире людей: помощь и защита", который прошел в медиагруппе "Россия сегодня".

В настоящее время для эвтаназии сельскохозяйственных животных, а зачастую и домашних питомцев, используют курареподобные препараты (миорелаксанты) — вещества, блокирующие передачу нервных импульсов к мышцам и вызывающие паралич. Их действие аналогично яду кураре, который южноамериканские индейцы использовали для смачивания стрел.

По мнению Середы, запрет таких препаратов для эвтаназии животных — вопрос национальной важности.

"От этого зависит, какими будут наши грядущие поколения — их моральные качества, их любовь ко всему живому… Проблема связана не только с домашними любимцами, но и с сельскохозяйственными животными, которым мы обязаны пищей. Мы всем должны дать возможность достойно уйти из жизни. Эвтаназия должна быть гуманной, и эти правила гуманности необходимо строго прописать", — подчеркнул ветеринар.

В связи с этим ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии сенсорных систем Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Игорь Бондарь рассказал, что научное представление о том, как работает мозг животных, постоянно усложняется.

"Животным свойственна свобода: когда животное чувствует ограничение, оно стремится к тому, чтобы освободиться. Если животное оказывается в безвыходной ситуации, происходит взрыв активности мозга — все направлено на избавление от угрозы. С другой стороны, им свойственна эмоция, которая является важной частью настройки животного на внешний мир, в том числе на боль. Боль направляет животное в "сберегающий режим", но моторика заставляет действовать, чтобы избежать опасности", — пояснил он, подчеркнув, что в тот момент, когда курареподобные вещества начинают действовать, эта связь между чувствующим органом и возможностью двигаться резко прерывается.

По словам ученого, на этом фоне возникает состояние сильнейшего стресса — взаимодействие животного с собственным телом отключено. "Оценить уровень воздействия негуманной эвтаназии просто невозможно", — добавил он.

По мнению директора Института живых систем Донского государственного технического университета (ДГТУ), руководителя стратегического технологического проекта "Единое здоровье" Алексея Ермакова, эвтаназия животных перешла из хозяйственной проблемы в проблему социальную.

"Она затрагивает три поля — ветеринарии, юриспруденции и гуманизма. Везде очень много лакун. Но для того, чтобы решить эту проблему, надо не просто указать на то, что существующие методики неадекватны и жестоки, а что-то предложить взамен", — отметил он.

По словам Ермакова, ученые ДГТУ в течение трех лет разрабатывали препарат, который сначала отключает деятельность мозга и только после этого прекращает жизнь животного.

"Препарат скомпонован так, что не содержит наркотических веществ, но включает в себя доступные в нашей стране компоненты. Препарат создан. Он работает. Он запатентован. Все компетентные органы его проверили", — рассказал ученый.