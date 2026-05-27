В Москве рекомендовали запретить майнинг криптовалюты до 2032 года

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правкомиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.