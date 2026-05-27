В Москве рекомендовали запретить майнинг криптовалюты до 2032 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правкомиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года.
- Решение комиссии требует утверждения в виде распорядительного документа правительства.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правкомиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"(Правкомиссия решила - ред.) рекомендовать установить. Дальше правительство должно выпустить распорядительный документ", - сказал он в ответ на вопрос, какое решение приняла правкомиссия по развитию энергетики относительно запрета майнинга криптовалют в Московском регионе и Курской области до 2032 года.
Вопрос запрета майнинга в Московском регионе рассматривался правкомиссией по предложению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В свою очередь, инициатива по запрету майнинга в Курской области рассматривалась по предложению губернатора области Александра Хинштейна. В письме к министру энергетики Сергею Цивилеву в начале мая он попросил правкомиссию поддержать данный запрет в восьми районах Курской области, где потребителям не начисляется плата за потребленную электроэнергию. В письме пояснялось, что в регионе складывается сложная обстановка с бесперебойным энергоснабжением в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.
В ГД внесли проект о лишении свободы за незаконный майнинг
31 марта, 21:44