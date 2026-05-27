МИД Франции вызвал российского посла из-за ударов по Киеву
16:37 27.05.2026 (обновлено: 16:38 27.05.2026)
МИД Франции вызвал российского посла из-за ударов по Киеву

© AP Photo / Christophe Ena — Вывеска на здании посольства РФ во Франции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Франции сообщил о вызове российского посла.
  • Российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее на фоне заявлений о системных ударах ВС России по предприятиям украинского ВПК и другим объектам.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МИД Франции сообщает о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Министерство... по просьбе министра вызывает посла РФ во Франции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В релизе указано, что вызов связан с рекомендацией российского МИД в адрес иностранных дипломатов и ударам, нанесенными армией РФ на выходных.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.
