МИД Франции вызвал российского посла из-за ударов по Киеву

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МИД Франции сообщает о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Министерство... по просьбе министра вызывает посла РФ во Франции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В релизе указано, что вызов связан с рекомендацией российского МИД в адрес иностранных дипломатов и ударам, нанесенными армией РФ на выходных.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.