Пропавшую в Амурской области мать с пятью детьми нашли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Полиция нашла Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.

"Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке", — рассказали полицейские.

Пятнадцатого мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники ПДН устанавливали ее местонахождение.