Пропавшую в Амурской области мать с пятью детьми нашли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Полиция нашла Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.
"Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке", — рассказали полицейские.
Как уточнили в правоохранительных органах, семью обнаружили в Благовещенске, женщина переехала на другую съемную квартиру.
Тридцатитрехлетняя Ольга Кочергина пропала в столице Приамурья вместе с пятью детьми около месяца назад. Ориентировки в соцсетях с ее данными во вторник распространили поисковые отряды города. Как сообщалось, женщина ушла 30 апреля из дома на улице Чайковского, с тех пор ее местонахождение было неизвестно, предполагалось, что она уехала в Белогорск.
Пятнадцатого мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники ПДН устанавливали ее местонахождение.