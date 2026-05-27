Россия решительно осуждает захват Мадуро, заявил Шойгу

11:55 27.05.2026 (обновлено: 13:23 27.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. 27 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия решительно осуждает действия США в Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро.
  • По словам секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, действия США являются актом агрессии, в ходе которого были нарушены все основополагающие нормы права.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия решительно осуждает действия США в Венесуэле и захват президента этой страны Николаса Мадуро, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Наша принципиальная позиция по ситуации вокруг Венесуэлы хорошо известна. Мы решительно осуждаем действия Вашингтона, осуществившего грубое вооруженное вторжение 3 января, в ходе которого были захвачены законный глава государства Николай Мадуро и его супруга, погибли десятки венесуэльских и кубинских граждан", - сказал Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой.
Он назвал действия США актом агрессии, в ходе которого были нарушены все основополагающие нормы права.
Шойгу подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывает долгая история стратегического партнерства и продуктивного взаимодействия.
