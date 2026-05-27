В ЛНР человек погиб при атаке дрона ВСУ по машине

ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Сватовском районе ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
