ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали Сватовский муниципальный округ ЛНР и Северодонецк при помощи БПЛА, есть погибший и пострадавшие, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Повреждено здание Сватовской гимназии № 7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей", — написал он на платформе "Макс".
Еще один удар, нанесенный по Сватово, пришелся по гражданскому автомобилю, погиб 51-летний местный житель. Пострадали двое — мужчина и женщина — у них травмы разной степени тяжести.
В Северодонецке дрон атаковал машину и здание коммунального предприятия. Ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывают помощь.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
По словам Владимира Путина, атака была неслучайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Как отметили в МИД, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го.
В ведомстве заявили, что этот теракт переполнил чашу терпения, поэтому армия будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые Киев использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, призвали как можно скорее покинуть украинскую столицу.
