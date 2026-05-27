Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали Сватовский муниципальный округ ЛНР и Северодонецк при помощи БПЛА.

Есть погибший и пострадавшие при ударах по автомобилям.

Повреждение получило здание гимназии.

Детей в ней не было, никто не пострадал.

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские боевики атаковали Сватовский муниципальный округ ЛНР и Северодонецк при помощи БПЛА, есть погибший и пострадавшие, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Повреждено здание Сватовской гимназии № 7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей", — написал он на платформе "Макс"

Еще один удар, нанесенный по Сватово, пришелся по гражданскому автомобилю, погиб 51-летний местный житель. Пострадали двое — мужчина и женщина — у них травмы разной степени тяжести.

В Северодонецке дрон атаковал машину и здание коммунального предприятия. Ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывают помощь.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР , где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го. По словам Владимира Путина , атака была неслучайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Как отметили в МИД, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го.

