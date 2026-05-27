В ЛНР похоронили последнюю студентку, погибшую при атаке ВСУ на колледж

БУЛГАКОВКА (ЛНР), 27 мая - РИА Новости. Всех погибших при атаке ВСУ на Старобельский колледж похоронили в ЛНР, последней хоронили студентку четвертого курса Оксану Терещенко, передает корреспондент РИА Новости с места похорон.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.

Похороны прошли в прифронтовом селе Булгаковка, где в апреле от атаки дрона ВСУ также погибли двое 18-летних парней и 28-летняя девушка, еще 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень были ранены.

"Еще и 40 дней не прошло, как дрон в нашем селе прилетел в компанию молодежи, и тут новая трагедия, и опять дети пострадали. Нашу девочку последней хоронят", - сказала РИА Новости одна из местных жительниц.

По ее словам, Оксана училась в колледже вместе с сестрой, обе девочки находились в общежитии во время удара, сестру удалось спасти. По словам преподавателей и близких погибшей, они до последнего надеялись, что девушку найдут живой, но их надежды не оправдались.

"В первых опубликованных списках ее не было, и надеялись, конечно, что она все-таки осталась жива. Девушка мечтала пойти по стопам своей бабушки, которая также была учителем, но один день изменил все", - прокомментировала РИА Новости одна из сотрудниц колледжа.