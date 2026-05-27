17:46 27.05.2026
В ЛНР назвали атаку на Старобельский колледж "звериным лицом фашизма"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок назвал атаку на Старобельский профессиональный колледж проявлением "звериного лица фашизма".
  • Коваленок подчеркнул, что произошедшее — это циничный террористический акт, так как атака велась с использованием операторов РПВ, которые целенаправленно направляли оружие.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Атака на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР является не просто военным преступлением, а проявлением "звериного лица фашизма" — аналогичного тому, что было 80 лет назад. Об этом заявил председатель Общественной палаты ЛНР, проректор Луганского государственного университета им. В. Даля Сергей Коваленок, выступая на пресс-конференции "Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как "инфопрививка" против нацизма", которая состоялась в международной медиагруппе "Россия сегодня" в рамках проекта "Освобождение. Мир народам".
По его словам, произошедшее станет историческим событием, которое осознается не только как страх, но и как понимание того, что новое поколение уже не отдаст свое государство.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Председатель Общественной палаты ЛНР, проректор по информационной политике, патриотическому воспитанию и студенческим проектам Луганского государственного университета им. В. Даля Сергей Коваленок
"Это еще и невероятно циничный террористический акт. Почему? Это же не бомба упавшая, это не один, не пять и не десять беспилотников. Это операторы, которые видят в прямом включении, в кого они направляют оружие", — сказал Коваленок.
Он подчеркнул, что именно сохранение исторической памяти является главным щитом от повторения подобных трагедий.
"Мы преемники наших дедов, прадедов, преемники Великой Победы, народа, который освободил не только себя, но и Европу, и мир от фашизма. А они — преемники тех, кого они прославляют", — заявил проректор.
Коваленок добавил, что системная работа по историческому просвещению молодежи позволяет противостоять попыткам переписать прошлое и воспитать поколение, которое "уже не отдаст свое государство".
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
 
