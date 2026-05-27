Хезболла заявила о прямом боестолкновении с армией Израиля
12:58 27.05.2026
Хезболла заявила о прямом боестолкновении с армией Израиля

© AP Photo / Ariel Schalit — Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
  • Ливанское движение "Хезболла" заявило о бое с израильскими силами в районе Заутар-аш-Шаркия.
  • Израильские силы были вынуждены отступить после применения легкого и среднего оружия бойцами "Хезболла".
БЕЙРУТ, 27 мая — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о прямом бое в районе поселения Заутар-аш-Шаркия на юге Ливана с израильскими силами, которые в итоге были вынуждены отступить.
"Бойцы исламского сопротивления в 09.00 (время совпадает с московским) в среду вступили в бой с силами противника с нулевой дистанции у скаутского комплекса в поселении, применив легкое и среднее оружие, и вынудили противника отступить, после чего он начал наносить массированные удары по району", — говорится в заявлении.
В "Хезболлах" отметили, что столкновение произошло в рамках противодействия продвижению израильской армии в направлении Заутар-аш-Шаркия.
Накануне движение также заявляло о боях с израильскими силами в этом районе. По данным пресс-службы, во вторник израильская армия пыталась продвинуться к Заутар-аш-Шаркия после интенсивных авиаударов и артиллерийских обстрелов, однако бойцы движения применили ракеты, артиллерию, ударные беспилотники и вступили в прямое столкновение.
Кроме того, во вторник "Хезболлах" сообщила о поражении израильской техники в районе Заутара, в том числе танков "Меркава", бронемашин "Намира", автомобиля Hummer, бульдозера D9 и машины связи. Движение также заявило об ударах по израильским силам у русла реки, дороги вдоль реки и в районе водного резервуара.
