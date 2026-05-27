Росатом подготовил соглашения о создании первой АЭС в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что к визиту президента России Владимира Путина в Казахстан подготовлены два межправительственных соглашения о создании первой в Казахстане АЭС.
- Одно из соглашений описывает технический облик проекта атомной электростанции.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два межправительственных соглашения о создании первой в Казахстане АЭС подготовлены к визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К визиту Владимира Владимировича подготовлены к подписанию два межправительственных соглашения, так называемое станционное соглашение, непосредственно о создании атомной электростанции, где описан технический облик проекта", - сказал Лихачев в интервью "Известиям".