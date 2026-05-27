Малкин проявил себя как выдающийся лидер, заявил генменеджер "Питтсбурга"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Кайл Дубас заявил, что российский нападающий Евгений Малкин продемонстрировал выдающиеся лидерские качества, помогая другим игрокам адаптироваться в команде.

Во вторник "Питтсбург" продлил контракт с Малкиным на один год. 31 июля ему исполнится 40 лет. Зарплата россиянина за сезон-2026/27 составит 5,5 миллиона долларов.

"В прошлом сезоне Евгений постоянно демонстрировал высокий уровень и помогал "пингвинам" добиваться успехов. Вне льда он проявил себя как выдающийся лидер, помогая молодым русскоязычным игрокам адаптироваться к нашей системе и нашему городу. Мы надеемся, что Джино продолжит дарить прекрасные моменты Питтсбургу, помогая нам вернуть "Пингвинз" в число претендентов на Кубок Стэнли благодаря своей игре на льду и лидерским качествам вне его", — цитирует Дубаса сайт НХЛ.

Малкин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым номером и всю карьеру в Северной Америке (20 сезонов) провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). На его счету 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в 1269 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, что является вторым результатом среди россиян после Александра Овечкина (1687 очков).