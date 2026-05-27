Кожакин и Самусенко победили на турнире "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон
22:16 27.05.2026
Кожакин и Самусенко победили на турнире "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон

© РИА Новости / Максим Богодвид | Павел Самусенко
Павел Самусенко - РИА Новости, 27.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Кожакин победил на дистанции 100 м брассом на втором этапе международного турнира «Маре Нострум» с результатом 59,63 секунды.
  • Павел Самусенко победил на дистанции 50 м на спине с результатом 24,35 секунды.
  • Евгения Чикунова стала бронзовым призером на дистанции 100 м брассом с результатом 1.07,02.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский пловец Иван Кожакин победил на дистанции 100 м брассом на втором этапе международного турнира "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон.
В финале Кожакин финишировал первым с результатом 59,63 секунды, вторым стал россиянин Кирилл Пригода (59,82). Третьим стал немец Мелвин Имуду (59,88).
Павел Самусенко с результатом 24,35 секунды победил на дистанции 50 м на спине, где бронзовым призером стал Мирон Лифинцев (24,75). Вторым стал чех Мирослав Кнедла (24,43).
Евгения Чикунова стала бронзовым призером на дистанции 100 м брассом с результатом 1.07,02. Первое место у американки Сироки Маккензи (1.06,31), второе у Алексан Лепаж (1.06,42) из Канады.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
