Ковалев перешел в группу Плющенко, сообщил источник

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Российский фигурист Артем Ковалев перешел в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что 22-летний спортсмен провел первую тренировку в новой команде в среду. В данное время Ковалев проходит просмотр в академии "Ангелы Плющенко".