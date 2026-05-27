Ковалев перешел в группу Плющенко, сообщил источник

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Российский фигурист Артем Ковалев перешел в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что 22-летний спортсмен провел первую тренировку в новой команде в среду. В данное время Ковалев проходит просмотр в академии "Ангелы Плющенко".
Ковалев на протяжении большей части карьеры тренировался под руководством Александра Волкова. С 2018 по 2021 год специалист работал в "Ангелах Плющенко". Фигурист является бронзовым призером первенства России и серебряным - Финала Гран-при страны среди юниоров. Его лучший результат на взрослых чемпионатах России – пятое место (сезон-2022/23), в прошлом сезоне он стал 12-м.