Швейцарцы нанесли финнам первое поражение на ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 4:2.

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе, а сборная Финляндии — второе; обе команды вышли в плей-офф.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы A прошла в Цюрихе и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) в пользу швейцарской сборной. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Аттилио Бьяска (1-я минута), дважды Кен Ягер (4, 57) и Нико Хишер (60). У финнов дубль оформил Александр Барков (33, 36).

Сборная Швейцарии одержала седьмую победу подряд и, набрав 21 очко, заняла первую строчку в группе. Потерпевшие первое поражение финны с 18 баллами финишировали на групповом этапе вторыми. Обе команды вышли в плей-офф.