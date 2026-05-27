Фетисов резко ответил на вопрос о просмотре ЧМ по хоккею без участия России - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
10:07 27.05.2026 (обновлено: 11:40 27.05.2026)
Фетисов резко ответил на вопрос о просмотре ЧМ по хоккею без участия России

Фетисов: интереса к ЧМ по хоккею без участия сборной России нет и быть не может

© РИА Новости / Максим Блинов | Вячеслав Фетисов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что у него нет интереса к чемпионату мира по хоккею, так как сборная России не допущена к участию.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что интереса к чемпионату мира по хоккею, к которому не допущена сборная России, у него нет и быть не может.
Соревнования проходят 15-31 мая в Швейцарии. Ранее Фетисов заявил РИА Новости, что считает предательством в данной ситуации показывать игры турнира на федеральном канале. Международная федерация хоккея (IIHF) после начала СВО в 2022 году отстранила сборные России от участия в международных турнирах. Санкции сохраняются до сих пор. Национальная команда не была допущена к чемпионатам мира и Олимпийским играм 2026 года.
"С чего вдруг у меня может появиться интерес к просмотру матчей чемпионата мира? Без участия нашей сборной его нет и быть не может", - заявил Фетисов.
Во вторник завершился групповой этап чемпионата мира. По его итогам образовались четыре четвертьфинальные пары: Канада - США, Швейцария - Швеция, Норвегия - Латвия и Финляндия - Чехия.
ХоккейВячеслав ФетисовГосдума РФМеждународная федерация хоккея (IIHF)Сборная России по хоккею с шайбой
 
