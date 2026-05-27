Фетисов резко ответил на вопрос о просмотре ЧМ по хоккею без участия России

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что интереса к чемпионату мира по хоккею, к которому не допущена сборная России, у него нет и быть не может.
Соревнования проходят 15-31 мая в Швейцарии. Ранее Фетисов заявил РИА Новости, что считает предательством в данной ситуации показывать игры турнира на федеральном канале. Международная федерация хоккея (IIHF) после начала СВО в 2022 году отстранила сборные России от участия в международных турнирах. Санкции сохраняются до сих пор. Национальная команда не была допущена к чемпионатам мира и Олимпийским играм 2026 года.
"С чего вдруг у меня может появиться интерес к просмотру матчей чемпионата мира? Без участия нашей сборной его нет и быть не может", - заявил Фетисов.