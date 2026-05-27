ГД приняла в I чтении проект о базе данных о здоровье спортсменов сборных

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает создание федеральной государственной информационной системы для сбора и обработки данных о состоянии здоровья спортсменов сборных команд России, регионов и федеральной территории "Сириус".

Как отмечается в пояснительной записке, система будет содержать сведения, необходимые для эффективного медико-биологического сопровождения спортсменов на всех этапах подготовки и участия в соревнованиях, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом.

Реализация законопроекта позволит сформировать единый массив данных о здоровье спортсменов, создать условия для системного учета, анализа и управления этой информацией, а также повысить качество медицинского сопровождения, профилактики, лечения и спортивных результатов.

« "Современный спорт высших достижений невозможен без качественного медицинского сопровождения и системного анализа состояния здоровья спортсменов. Сегодня крайне важно, чтобы все данные, необходимые для подготовки спортсменов сборных команд, были собраны в едином защищенном цифровом контуре", - сказал зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") РИА Новости.

Он отметил, что это позволит обеспечить более высокий уровень медицинского контроля, своевременно выявлять риски для здоровья и выстраивать индивидуальные программы восстановления и подготовки, а также система будет охватывать не только спортсменов национальных сборных, но и представителей региональных команд и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что законопроект предусматривает высокий уровень защиты персональных и медицинских данных. Вопросы информационной безопасности здесь являются принципиальными, поскольку речь идет о чувствительной информации о здоровье спортсменов", - добавил депутат.

Внедрение такой системы, по словам Хамитова , позволит не только повысить эффективность медико-биологического сопровождения, но и создаст дополнительные возможности для аналитики, профилактики травматизма, мониторинга нагрузок и повышения спортивных результатов.