Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о базе данных о здоровье спортсменов сборных - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 27.05.2026
ГД приняла в I чтении проект о базе данных о здоровье спортсменов сборных

ГД приняла в I чтении проект о единой базе данных о здоровье спортсменов сборных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает создание федеральной государственной информационной системы для сбора и обработки данных о состоянии здоровья спортсменов сборных команд России, регионов и федеральной территории "Сириус".
Как отмечается в пояснительной записке, система будет содержать сведения, необходимые для эффективного медико-биологического сопровождения спортсменов на всех этапах подготовки и участия в соревнованиях, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В Госдуму внесли проект о контроле здоровья спортсменов сборных
17 апреля, 19:16
Реализация законопроекта позволит сформировать единый массив данных о здоровье спортсменов, создать условия для системного учета, анализа и управления этой информацией, а также повысить качество медицинского сопровождения, профилактики, лечения и спортивных результатов.
«
"Современный спорт высших достижений невозможен без качественного медицинского сопровождения и системного анализа состояния здоровья спортсменов. Сегодня крайне важно, чтобы все данные, необходимые для подготовки спортсменов сборных команд, были собраны в едином защищенном цифровом контуре", - сказал зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") РИА Новости.
Он отметил, что это позволит обеспечить более высокий уровень медицинского контроля, своевременно выявлять риски для здоровья и выстраивать индивидуальные программы восстановления и подготовки, а также система будет охватывать не только спортсменов национальных сборных, но и представителей региональных команд и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
"Отдельно хочу подчеркнуть, что законопроект предусматривает высокий уровень защиты персональных и медицинских данных. Вопросы информационной безопасности здесь являются принципиальными, поскольку речь идет о чувствительной информации о здоровье спортсменов", - добавил депутат.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Госдума приняла закон об учете норм профессиональных лиг в труде атлетов
17 декабря 2025, 13:27
Внедрение такой системы, по словам Хамитова, позволит не только повысить эффективность медико-биологического сопровождения, но и создаст дополнительные возможности для аналитики, профилактики травматизма, мониторинга нагрузок и повышения спортивных результатов.
"Фактически речь идет о формировании единой цифровой инфраструктуры российского спорта. Кроме того, развитие подобных государственных информационных систем соответствует общей задаче цифровой трансформации социальной сферы и укрепления технологического суверенитета страны. Важно, что работа в этом направлении ведется системно и с учетом долгосрочных задач развития отечественного спорта", - подытожил он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла законопроект по военноприкладным спортивным мероприятиям
19 ноября 2025, 14:26
 
ОбществоАмир ХамитовГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала