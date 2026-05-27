В Госдуму внесли проект о статусе Комитета национальных видов спорта

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается включить Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России в перечень субъектов физической культуры и спорта, документ доступен в думской электронной базе.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее -законопроект) разработан в целях совершенствования законодательства Российской Федерации в области физической культуры и спорта", - сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в пояснительной записке, в России культивируются около 170 национальных видов спорта, восемь из них включены во Всероссийский реестр видов спорта: мас-рестлинг, хапсагай, якутские национальные прыжки, керешу, хуреш, шодсанлат, таврели, гонка на охотничьих лыжах. Национальными и неолимпийскими видами спорта на регулярной основе занимаются свыше 20 миллионов человек.

Комитет создан в 1999 году. В настоящее время в его состав входят около 100 общероссийских общественных организаций, представляющих неолимпийские дисциплины, включая Федерацию сумо России, Всероссийскую федерацию борьбы на поясах, Всероссийскую федерацию гиревого спорта и другие. В работе комитета участвуют около 60 субъектов РФ, которые представляют и развивают свои национальные виды спорта.

Включение Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России в перечень субъектов физической культуры и спорта, по мнению авторов проекта, направлено на официальное признание и закрепление его статуса в качестве ключевого органа координации федераций национальных и неолимпийских видов спорта с госорганами РФ.