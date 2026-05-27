В ГД предложили установить минимальный стандарт зарплаты медработников

01:08 27.05.2026
Миронов предложил установить минимальный стандарт зарплаты медработников

Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить единый федеральный минимальный стандарт оплаты труда медработников.
  • Согласно инициативе, зарплата медицинского работника должна быть не менее 150% средней региональной зарплаты.
  • Авторы законопроекта считают, что принятие поправок будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить единый федеральный минимальный стандарт, согласно которому медработники будут получать не менее 150% средней региональной зарплаты.
Поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан" будут внесены на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и парламентской фракции СР Федот Тумусов.
"Предлагаемое законопроектом регулирование направлено на установление единого федерального минимального стандарта, согласно которому заработная плата медицинского работника за полностью отработанную месячную норму рабочего времени и выполненные трудовые обязанности не может быть ниже 150 процентов средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что "Справедливая Россия" предлагает установить единый федеральный минимальный стандарт, который не исключает выплаты дополнительных надбавок.
"Принятие нашего законопроекта формирует нижнюю федеральную планку, обязательную для соблюдения на всей территории Российской Федерации", – уточнил политик.
По его словам, федеральное законодательство не содержит прямой нормы, устанавливающей гарантированный минимальный размер оплаты труда медработников в зависимости от размера средней зарплаты в регионах.
"Принятие законопроекта "Справедливой России" будет способствовать укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи в нашей стране", - заключил Миронов.
ОбществоСергей МироновФедот ТумусовСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
