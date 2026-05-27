Пашинян пообещал Армении газ за счет его транзита

ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта "Маршрут Трампа".

В среду официальный представитель МИД сообщила, что посольство России передало Армении информацию о последствиях вступления Еревана в ЕС. В письме министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения сообщается о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года.