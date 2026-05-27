Белорусские депутаты ждут на форуме регионов превышения суммы контрактов

МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Сумма контрактов, которые будут заключены в рамках предстоящего в конце июня форума регионов Белоруссии и России, превысит прошлогодний показатель, заявила председатель Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента страны) Наталья Кочанова.

"В прошлом году сумма контрактов составила около 900 миллионов (белорусских – ред.) рублей (около 325 миллионов долларов или 23,35 миллиарда российских рублей по текущему курсу Нацбанка Белоруссии – ред.), и мы уверены, что в этот раз данный показатель будет превышен", - заявила Кочанова в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".

Она рассказала, что в ближайшее время пройдет заседание организационного комитета форума, на котором детально проанализируют программу и акцентируют внимание на коммерческой составляющей — реализации программ и заключении конкретных соглашений и контрактов.

Форумы регионов Белоруссии и России проводятся под патронажем руководителей верхних палат парламентов двух стран. Следующий форум регионов пройдет 25-26 июня этого года в Минске и Минской области. Тема форума звучит как "Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России".