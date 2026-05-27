12:14 27.05.2026
Белорусские депутаты ждут на форуме регионов превышения суммы контрактов

МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Сумма контрактов, которые будут заключены в рамках предстоящего в конце июня форума регионов Белоруссии и России, превысит прошлогодний показатель, заявила председатель Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента страны) Наталья Кочанова.
"В прошлом году сумма контрактов составила около 900 миллионов (белорусских – ред.) рублей (около 325 миллионов долларов или 23,35 миллиарда российских рублей по текущему курсу Нацбанка Белоруссии – ред.), и мы уверены, что в этот раз данный показатель будет превышен", - заявила Кочанова в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
Она рассказала, что в ближайшее время пройдет заседание организационного комитета форума, на котором детально проанализируют программу и акцентируют внимание на коммерческой составляющей — реализации программ и заключении конкретных соглашений и контрактов.
Форумы регионов Белоруссии и России проводятся под патронажем руководителей верхних палат парламентов двух стран. Следующий форум регионов пройдет 25-26 июня этого года в Минске и Минской области. Тема форума звучит как "Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России".
В первый день форума запланирована работа десяти секций. Одна пройдет в Минске, девять других - на территории Минской области. Во второй день пройдут встречи спикеров Совета Республики и Совета Федерации с главами регионов двух стран. Затем состоится пленарное заседание. Планируется, что в нем примут участие более тысячи человек в равных долях от белорусской и российской сторон.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМинскНаталья КочановаСовет Федерации РФ
 
 
