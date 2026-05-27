FT: фонд Совета мира не получил ни одного доллара от доноров - РИА Новости, 27.05.2026
08:37 27.05.2026 (обновлено: 09:27 27.05.2026)
FT: в фонд Совета мира по Газе не поступило ни одного доллара от доноров

Американские доллары. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В фонд Совета мира по Газе не поступило ни доллара от доноров.
  • Реализация проектов по восстановлению сектора Газа замедлена.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Учрежденный Дональдом Трампом Совет мира по Газе не получил от доноров ни одного доллара, пишет газета Financial Times.
"Ни доллара не поступило", — приводит издание слова источника.
По информации FT, фонд Совета мира пуст, а сама организация застряла в правовой и политической неопределенности, что затормозило проекты по восстановлению Газы.
О создании Совета мира президент США объявил в середине января. Его председателем стал сам Трамп, среди других членов упоминались госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, заместитель советника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Устав Совета мира утвердили 22 января в Давосе. Документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, США, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. Предполагалось, что к организации могут присоединиться и другие страны, а работать она будет работать не только в Газе, но и в других регионах.
В феврале Трамп говорил, что некоторые из членов Совета мира выделят на помощь Газе семь миллиардов долларов.
