Фальков рассказал о будущем практики написания дипломных работ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Существующая практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Они (поколение 2025-2039 годов - ред.) не будут осваивать технологии искусственного интеллекта: они просто будут делать, думать и жить через них и с их помощью. И, конечно, диплом в его существующем виде просто перестанет существовать", - сказал Фальков на круглом столе "Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ".
По его словам, в будущем система высшего образования вернется к основам: устной оценке и коммуникации, при которой способности каждого студента будут видны в полном объеме.
27 сентября 2025, 12:04